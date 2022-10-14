Шахин Мустафаев о наводнении в Гарадаге

Проблем с водоснабжением столицы, в том числе поселка Локбатан, из-за аварии на водопроводе (магистральном водопроводе Кура-Баку) не возникло, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Асадов.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий, вызванных инцидентом.

Напомним, что в результате аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района были затоплены прилегающие территории, в том числе автомагистраль Баку-Газах.