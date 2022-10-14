Маск обвинил Россию в уничтожении Starlink

По словам Маска, Starlink в Украине может перестать работать, несмотря на вложенные в его защиту ресурсы.

«Starlink - основная система связи украинской армии. Интернет-волокно, телефонные линии, вышки и другие средства космической связи были уничтожены», - написал предприниматель.

Ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине.