В ООН назвали изнасилования частью российской военной стратегии

Изнасилования - это часть российской «военной стратегии» и «преднамеренной тактики по дегуманизации жертв» в Украине. Об этом заявила спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен агентству AFP.

Она утверждает, что у этого действительно есть все признаки «стратегии». «Когда женщин держат несколько дней и насилуют, когда начинают насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда вы видите многочисленные увечья половых органов, когда вы слышите показания женщин о российских солдатах, снабженных виагрой, — это явно военная стратегия. А когда жертвы рассказывают о том, что говорилось во время изнасилований, становится ясно, что это тактика, направленная на дегуманизацию жертв», — отметила Прамила Паттен.

По словам спецпредставителя, в сентябрьском докладе ООН вновь подтвердились факты изнасилований на войне в Украине. Есть подтвержденная информация о том, что жертвами российских военных были люди в возрасте от 4 до 82 лет.