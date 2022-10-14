СНБ Армении задержала военнослужащего-контрактника одной из частей Минобороны Армении, пишут местные СМИ.

По данным спецслужб, познакомившись с сотрудником иностранной разведки через соцсеть «Одноклассники», военнослужащий с января по июнь 2022 года передавал ему за вознаграждение различные документы, представляющие государственную и служебную тайну о своей воинской части. В них были данные о воинской части, каналах связи, командно-наблюдательных пунктах, межпозиционных расстояниях.

Военному предъявлено обвинение в госизмене и представлено ходатайство об аресте.