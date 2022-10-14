Великобритания может остаться без премьера

Снятый с должности 14 октября министр финансов Великобритании и автор плана по спасению экономики страны Квази Квартенг предсказал отставку действующего премьер-министра Лиз Трасс через несколько недель. Об этом пишет Times.

Экс-министр уверен, что Лиз Трасс выиграла себе всего две-три недели тем, что сняла его с должности. По словам Квази Квартенга, премьер-министра не спасет никакое изменение политики и новые планы по выведению страны из кризиса.

С ним согласны многие чиновники. Они уверены, что смещение Трасс с должности - это вопрос времени.