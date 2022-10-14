Вилаят Эйвазов поблагодарил блогеров и общественных активистов

Накануне в Министерстве внутренних дел Азербайджана состоялось заседание коллегии, посвященное розыску обвиняемых и пропавших без вести, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, возмещению ущерба, причиненного гражданам в результате преступлений и мелких краж. В целом были обсуждены итоги 9 месяцев текущего года, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, открывая заседание, заявил, что все вопросы, вынесенные на обсуждение коллегии, имеют большое значение в деле защиты основных прав человека и законных интересов граждан.

Руководители профильных ведомств министерства отчитались о проделанной работе и достигнутых результатах. Отмечено, что за 9 месяцев текущего года задержаны и переданы следствию более 81 процента разыскиваемых по стране. Возмещено около 90 процентов ущерба, причиненного гражданам в рамках уголовных дел и мелких краж.

За указанный период правоохранители обнаружили и изъяли 3 тонны наркотических и 300 килограммов психотропных средств общей стоимостью 40 миллионов манатов - на 293 килограмма больше, чем за соответствующий период прошлого года. Выявлен 241 факт, связанный с интернет-продажей наркотиков - в результате изъято из незаконного оборота до 1 тонны 400 килограммов наркотических и психотропных веществ. В результате проведенных оперативных мероприятий обезврежено 113 преступных групп в составе 289 человек.

Ведется постоянная работа для предотвращения незаконного культивирования и дикого распространения растений, содержащих наркотические вещества. В рамках специального плана оперативники обнаружили и уничтожили кусты конопли и мака общей массой около 25 тонн, а также более 166 тонн этого вида растений, произрастающих в диком виде.

Завершая совещание, министр Эйвазов выразил признательность каждому, кто продемонстрировал высокую гражданскую позицию в борьбе с преступностью, транснациональным наркотрафиком, в том числе блогерам и другим общественным активистам, представителям неправительственных организаций и представителям СМИ. В этой связи он отметил, что до 20 процентов фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, включая интернет-продажи, выявляются на основании сведений граждан.

Глава МВД, говоря на работе, проводимой в связи с устранением заторов на дорогах в Баку в период роста числа транспортных средств, отметил важность удаления автомобилей, незаконно припаркованных у дорог и мешающих нормальному движению транспорта, а также усиления мер в этой сфере.

Подводя итоги заседания коллегии, генерал-полковник Вилаят Эйвазов дал конкретные поручения, обозначив предстоящие задачи по всем трем вопросам. Министр выразил уверенность в том, что личный состав органов внутренних дел и впредь будет достойно выполнять функции, определенные законодательством, приложит все силы и способности для обеспечения стабильности и спокойствия в стране.