Блогеров из Казахстана зазывают в «ДНР» и «ЛНР»

К блогеру из Казахстана Алишеру Еликбаеву обратилась российская компания, которая предложила ему «пресс-тур» в безопасную зону аннексированных территорий. Готовы заплатить больше $7000. Перелет, размещение и охрана – все от принимающей стороны. Заказчик уверяет инфлюенсера, что гостю в случае согласия не понадобится никого хвалить или к чему-то призывать. Однако обязательно нужно будет поддержать жителей «ЛНР» и «ДНР» и российских военных.

«В безопасной зоне у блогера будет относительно свободное передвижение (под охраной военных). Также, если блогер захочет, мы договоримся о сопровождении блогера ближе к передовой, вместе с одним из подразделений. Также мы можем подстроиться под желания блогера», – говорится в тексте сообщения от российской компании. Блогер опубликовал часть переписки с ней, потому что отказался от сотрудничества.

Сообщается, что Алишер Еликбаев - не единственный блогер из Казахстана, кому поступало такое предложение.