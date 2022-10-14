Житель Сабунчи 12 раз ударил знакомую ножом

14 октября около 3 часов ночи в прокуратуру Сабунчинского района поступила информация о нападении на жительницу поселка Бакиханов Вусалу Алиеву (1984 г.р.), говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что приятель пострадавшей Тарлан Гафаров (1991 г.р.) нанес ей 12 ножевых ранений на почве личного конфликта.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (покушение на убийство). Гафаров был задержан.

Следствие по делу продолжается.