В Приморском крае в России нашли мертвым военного комиссара Романа Малыка. Он отвечал за Партизанск, Партизанский и Лазовский районы, пишут российские СМИ.

По официальной версии, у него остановилось сердце. Хотя местные СМИ сообщают, что "на теле военкома есть признаки самоубийства". Тело комиссара нашли у забора дома на улице Селедцова.

Родственники Малыка и знавшие его люди категорически отрицают возможность суицида.

Напомним, это не первый подобный случай после объявления частичной мобилизации в России. В городе Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома. Комиссар выжил, но несколько дней провел в реанимации.