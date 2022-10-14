В России готовят репрессии против военкоров

Против военных обозревателей, критикующих действия российских чиновников и генералов в российско-украинской войне, готовят репрессии. Об этом сообщает пресс-служба Института изучения войны.

Исследователи пришли к выводу, что Кремль, вероятно, готовит наказание для недовольных военных корреспондентов. Один из российских обозревателей обвинил "отдельных генералов и военачальников" в том, что они разрабатывают список людей, которых Министерство обороны России планирует привлечь к ответственности за "дискредитацию" деятельности министерства и "спецоперации".

Российские СМИ сообщили, что одним из первых "репрессированных" мог стать журналист Игорь Стрелков-Гиркин. Он не появлялся в своем Telegram-канале, несмотря на то, что ранее ежедневно постил новости с фронта и критиковал командование России из-за бездарности на поле боя.

Позднее его жена подтвердила информацию о том, что он отправился на фронт воевать. Для подтверждения она опубликовала с ним фотографию, где Игорь Стрелков-Гиркин появился в военной форме.