Украинские военные взяли в плен 7 российских военнослужащих, воевавших в Сирии, сообщил в своем Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Расстояние между позициями у нас 100-200 метров. Между самими позициями есть овраг – «мертвая зона». Они со своих позиций сползли в ярок и сделали рывок, заскочили в наши траншеи. Сколько точно там противника погибло, я вам не скажу. Знаю, что семь человек нам удалось взять в плен», - рассказал командир батальона 24 ОМБр «Ирис».

По его словам, российские военные говорили, что они ничего не знают, что их пришли и «взяли учителя», что они мобилизованы.

«А оказалось, что один из них является майором, еще один прапорщик, три или четыре сержанта, остальные солдаты. Затем выяснилось, что они «проходили службу», вернее, воевали в Сирии», - добавил он.