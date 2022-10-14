Канада призвала исключить Россию из G20 и МВФ
Необходимо исключить Россию из G20 и Международного валютного фонда. Об этом заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд, пишет агентство Bloomberg.
"Заседания Всемирного банка и МВФ - это встречи пожарных, министров и глав центральных банков, чьи функции заключаются в защите мировой экономики. Российская Федерация в данный момент является поджигателем. России не должно было быть на встречах МВФ. Тем, кто занимается поджигательством, не место на встречах пожарных", - сказала она.