Лейла Абдуллаева призвала Ереван не лгать о потерях Азербайджана

«Мы не первый раз сталкиваемся с абсолютно безосновательной и ложной информацией официальных лиц Армении. Хорошо помним, к чему привели попытки армянской стороны ввести общественность в заблуждение во время 44-дневной войны.

Как вы помните, Минобороны Азербайджана дало официальную информацию о потерях азербайджанских вооруженных сил в столкновениях 12-14 сентября. Минобороны Азербайджана, в отличие от Минобороны Армении, предоставляет информацию о своих погибших военнослужащих в совершенно открытом и поименном списке, размещенным на сайте Минобороны. Наши шехиды являются предметом нашей гордости, их похороны проходят при большом скоплении людей, представителей общественности, в том числе государственных, широко освещаются в средствах массовой информации. Хотим еще раз подчеркнуть, что, в отличие от Армении, предоставленная азербайджанской стороной информация о потерях своих военнослужащих не может вызывать никаких сомнений.

Создается впечатление, что официальные лица Армении хотят повлиять на недовольство в обществе, особенно на разгневанных родителей, потерявших детей, путем распространения ложной информации и манипуляций. Армянские чиновники, желающие прикрыть негодность своей армии и пытающиеся некрасивыми способами изменить внутреннюю повестку дня, должны, наконец, понять, что в первую очередь они должны избегать провокаций, чтобы обеспечить стабильность в своей стране и предпринять конкретные шаги в направлении нормализации и мира с соседними странами. Другого пути нет», - сказала Абдуллаева.