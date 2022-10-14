Китай пригрозил взять Тайвань силой

Китай может применить силу в решении Тайваньского вопроса, но только против сторонников независимости острова и вмешательства извне, заявил представитель 20-го съезда Коммунистической партии Китая, об этом пишут российские СМИ.

Он подчеркнул, что КНР ни в коем случае не станет применять силу против жителей Тайваня, поскольку Пекин преследует идею о мирном воссоединении острова с материковой частью.

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня и их сепаратистскую деятельность», - заявил представитель.