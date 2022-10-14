В Академии наук высыхает наука, а перед ее зданием высыхают реликтовые деревья наши беды
Как сообщили редакции haqqin.az читатели, в парке перед зданием Национальной академии наук Азербайджана, расположенном на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе, начали засыхать деревья.
По их словам, в частях парка у дороги деревья поливают исправно, а вот растения в глубине парка вниманием явно обделены, а потому некоторые из них начинают гибнуть.
И в Ботаническом парке, который раскинулся в двух шагах от станции метро «Elmlər Akademiyası», и на обочинах здешних дорог, растут сотни реликтовых деревьев - крупноствольные ханские платаны и эльдарские сосны.
Сотрудники, в чьи обязанности входит уборка и поливка редких деревьев, рассказывают, что на территории парка был произведен ремонт, установлены скамейки, сооружен фонтан… По их словам, все деревья исправно поливаются и гибнуть от жажды они никак не могут.
«Наверняка высыхают старые деревья, - сказал один из работников парка. – Но это естественный процесс, жизнь даже самых долговечных деревьев, увы, не бесконечна…»
Редакция haqqin.az не раз писала о том, как в различных районах Баку - по дороге в пригородные поселки и села, на Баиловском склоне, возле Аллеи шехидов, а теперь в Ботаническом саду при НАНА засыхают из-за болезней реликтовые эльдарские сосны. На первый взгляд, кажется, что процесс этот только начался и его еще можно предотвратить. Но, похоже, спасти деревья невозможно. Иначе чуть ли не ежедневно проезжающие мимо Ботанического парка специалисты Академии наук, входящие в Комиссию по расследованию причин засыхания деревьев, наверняка что-нибудь да сделали бы. Они-то уж точно знают, что если не предпринять своевременных мер, болезнь неминуемо перекинется на другие деревья.
Мирсалам Ганбаров, глава Агентства государственной экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов, сообщил haqqin.az, что никаких заявлений относительно мертвых или умирающих деревьев в Ботаническом парке и в его окрестностях в Агентство не поступало.
По его словам, для удаления сухих, опасных или поврежденных деревьев землевладельцы, центральные и местные органы исполнительной власти, а также муниципалитеты должны обратиться в Агентство и получить заключение.
«После получения такой заявки наши специалисты выезжают на место и осматривают деревья, - уточнил Ганбаров. - Если будет дано положительное заключение об их удалении, соответствующее региональное Управление по озеленению обеспечит на месте вырубленных деревьев посадку новых».
А Фархад Халилов, представитель НАНА, сказал, что представленных редакцией изображений сохнущих эльдарских сосен явно недостаточно.
По словам представителя НАНА, прокомментировать вопрос, поднятый читателями haqqin.az, можно будет только после визуального осмотра.