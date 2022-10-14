Ульвия Худиева, собкор 15:01

Как сообщили редакции haqqin.az читатели, в парке перед зданием Национальной академии наук Азербайджана, расположенном на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе, начали засыхать деревья. По их словам, в частях парка у дороги деревья поливают исправно, а вот растения в глубине парка вниманием явно обделены, а потому некоторые из них начинают гибнуть. И в Ботаническом парке, который раскинулся в двух шагах от станции метро «Elmlər Akademiyası», и на обочинах здешних дорог, растут сотни реликтовых деревьев - крупноствольные ханские платаны и эльдарские сосны.

Сотрудники, в чьи обязанности входит уборка и поливка редких деревьев, рассказывают, что на территории парка был произведен ремонт, установлены скамейки, сооружен фонтан… По их словам, все деревья исправно поливаются и гибнуть от жажды они никак не могут. «Наверняка высыхают старые деревья, - сказал один из работников парка. – Но это естественный процесс, жизнь даже самых долговечных деревьев, увы, не бесконечна…» Редакция haqqin.az не раз писала о том, как в различных районах Баку - по дороге в пригородные поселки и села, на Баиловском склоне, возле Аллеи шехидов, а теперь в Ботаническом саду при НАНА засыхают из-за болезней реликтовые эльдарские сосны. На первый взгляд, кажется, что процесс этот только начался и его еще можно предотвратить. Но, похоже, спасти деревья невозможно. Иначе чуть ли не ежедневно проезжающие мимо Ботанического парка специалисты Академии наук, входящие в Комиссию по расследованию причин засыхания деревьев, наверняка что-нибудь да сделали бы. Они-то уж точно знают, что если не предпринять своевременных мер, болезнь неминуемо перекинется на другие деревья.