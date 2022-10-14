За 9 месяцев текущего года в Службу экстренного вызова ПО «Азеригаз» поступило на 67 562 меньше обращений, чем за аналогичный период прошлого года (795 273 обращений), заявила глава отдела аварийно-спасательной службы ПО Халида Шимшек в ходе выступления на акции «Открытые двери».

Она отметила, что поступившие обращения связаны с различными вопросами.

40 тысяч абонентов - в основном ЖСК установили новые счетчики, что приведет к уменьшению количества поступающих заявок с введением централизованной системы оплаты, рассказал глава отдела по связям с общественностью ПО Эльдениз Велиев. Он подчеркнул, что смарт-счетчики позволят значительно повысить удовлетворенность абонентов.

Ибрагим Кербалаев, начальник отдела по расследованию жалоб ПО «Азеригаз», выступая на встрече, рассказал о системе электронного документооборота. Он подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года по указанной программе поступило 6251 заявление. И отметил, что электронный документооборот обеспечивает основу для гибкой и оперативной обработки поступающих заявок.