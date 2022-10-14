В Крыму послышались взрывы ВИДЕО
В Севастополе слышны взрывы, пишут местные телеграм-каналы.
Очевидцы сообщают о работе ПВО.
Также сообщается о работе ПВО в Белгороде.
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В Севастополе слышны взрывы, пишут местные телеграм-каналы.
Очевидцы сообщают о работе ПВО.
Также сообщается о работе ПВО в Белгороде.
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