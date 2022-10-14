Самолет AZAL не долетел до Баку и вернулся в Стамбул
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-076 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) по маршруту Стамбул-Баку, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам (трещина лобового стекла).
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Стамбула в 14:50 по бакинскому времени.
За пассажирами данного рейса из Баку будет отправлен другой самолет.
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