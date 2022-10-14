Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:13

В подконтрольных Турции районах провинции Алеппо развернувшиеся со вчерашнего дня активные боевые действия затихли. Как сообщал ранее haqqin.az, столкновения между оппозиционными вооруженными формированиями «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Анкарой и радикальной исламистской группировкой «Хайят Тахрир аль -Шам», контролирующей большую часть соседней провинции Идлиб, перешли в фазу локальных стычек. По сообщениям из региона, высока вероятность того, что боевые действия могут вспыхнуть с прежней силой. Подразделения Вооруженных сил Турции все еще не вмешиваются в ситуацию. Напомним, что после боевых действий в городе Эль-Баб радикальная исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» захватила город Африн, который был очищен от сил РПК/ОНС турецкой армией в 2018 году. Радикальные джихадисты вытеснили из десятков населенных пунктов в провинции Алеппо другие оппозиционные группировки, поддерживаемые Турцией. А мирные жители из Африна и всей провинции бежали к турецким границам.

Полковник Абдель Салам Хамид Хамид аль-Араби, отвечающий за военные операции поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии», подтвердил веб-сайту «Аль-Джадид», что их силы были выведены из Африна, чтобы избежать городских боев и жертв среди гражданского населения, а группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» взяла город под свой контроль. По его словам, силы «Сирийской национальной армии» заняли позиции вокруг Африна и не позволили «Хайят Тахрир аш-Шам» продвинуться в направлении города Азез. Полковник рассказал, что в ходе боев был захвачен танк «Хайят» и взято в плен несколько бойцов. Активисты базирующейся в Лондоне Сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR) сообщают, что 14 октября между противоборствующими сторонами достигнута договоренность о прекращении огня и обмене военнопленными, но ситуация остается напряженной. В результате двухдневных столкновений входящие в «Сирийскую национальную армию» группировки вступили в междоусобную войну, а «Хайят Тахрир аш-Шам», которую можно считать их общим врагом, заняла значительные районы Алеппо. «Аль-Джабха аш-Шамия», прежде выступавшая с единых позиций с «Хамза», но известная своей близостью с «Хайят Тахрир аш-Шам», захватила все штабы «Хамза» в городе Эль-Баб, а также вытеснила «коллег» из четырех сел к северу от Алеппо.

В свою очередь, «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее союзник - группировка «Аль-Амшат» захватили три села в районе Шейх Хадид на севере Африна. Кроме этого, «Хайят Тахрир аш-Шам» и дивизии «Аль-Хамза» и «Аль-Амшат» оккупировали все позиции «Аль-Джабха аш-Шамийя» и «Джейш аль-Ислам» (входят в состав «Сирийской национальной армии») в городе Африн. А с дивизией «Сулейман Шах» (входит в состав «Сирийской национальной армии») «Хайят» взяла под контроль все позиции «Джейш аль-Ислам», расположенные в центре района Джендирес в сельской местности Африна. Активисты SOHR утверждают, что «Хайят» и перешедшие на их сторону отряды «Сирийской национальной армии» захватили еще множество сел в Алеппо. В ходе боев артиллерийскому обстрелу подверглась и база турецкой армии в одном из окрестных сел Африна, однако неизвестно, какая именно группировка открыла огонь. Источники SOHR также сообщают, что после прекращения боевых действий турецкая армия продвинулась в сторону сел Африна, района Джиндерес и города Аль-Баб, на улицах города были замечены танки и боевая техника турецкой армии. Сообщается, что турецкие силы дислоцируются на блокпостах вместе с боевиками «Хайят» на выезде из Африна.