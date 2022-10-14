Кровавая каша в турецкой Сирии о развитии ситуации
В подконтрольных Турции районах провинции Алеппо развернувшиеся со вчерашнего дня активные боевые действия затихли. Как сообщал ранее haqqin.az, столкновения между оппозиционными вооруженными формированиями «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Анкарой и радикальной исламистской группировкой «Хайят Тахрир аль -Шам», контролирующей большую часть соседней провинции Идлиб, перешли в фазу локальных стычек. По сообщениям из региона, высока вероятность того, что боевые действия могут вспыхнуть с прежней силой. Подразделения Вооруженных сил Турции все еще не вмешиваются в ситуацию.
Напомним, что после боевых действий в городе Эль-Баб радикальная исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» захватила город Африн, который был очищен от сил РПК/ОНС турецкой армией в 2018 году. Радикальные джихадисты вытеснили из десятков населенных пунктов в провинции Алеппо другие оппозиционные группировки, поддерживаемые Турцией. А мирные жители из Африна и всей провинции бежали к турецким границам.
Полковник Абдель Салам Хамид Хамид аль-Араби, отвечающий за военные операции поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии», подтвердил веб-сайту «Аль-Джадид», что их силы были выведены из Африна, чтобы избежать городских боев и жертв среди гражданского населения, а группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» взяла город под свой контроль. По его словам, силы «Сирийской национальной армии» заняли позиции вокруг Африна и не позволили «Хайят Тахрир аш-Шам» продвинуться в направлении города Азез. Полковник рассказал, что в ходе боев был захвачен танк «Хайят» и взято в плен несколько бойцов.
Активисты базирующейся в Лондоне Сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR) сообщают, что 14 октября между противоборствующими сторонами достигнута договоренность о прекращении огня и обмене военнопленными, но ситуация остается напряженной. В результате двухдневных столкновений входящие в «Сирийскую национальную армию» группировки вступили в междоусобную войну, а «Хайят Тахрир аш-Шам», которую можно считать их общим врагом, заняла значительные районы Алеппо.
«Аль-Джабха аш-Шамия», прежде выступавшая с единых позиций с «Хамза», но известная своей близостью с «Хайят Тахрир аш-Шам», захватила все штабы «Хамза» в городе Эль-Баб, а также вытеснила «коллег» из четырех сел к северу от Алеппо.
В свою очередь, «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее союзник - группировка «Аль-Амшат» захватили три села в районе Шейх Хадид на севере Африна.
Кроме этого, «Хайят Тахрир аш-Шам» и дивизии «Аль-Хамза» и «Аль-Амшат» оккупировали все позиции «Аль-Джабха аш-Шамийя» и «Джейш аль-Ислам» (входят в состав «Сирийской национальной армии») в городе Африн. А с дивизией «Сулейман Шах» (входит в состав «Сирийской национальной армии») «Хайят» взяла под контроль все позиции «Джейш аль-Ислам», расположенные в центре района Джендирес в сельской местности Африна.
Активисты SOHR утверждают, что «Хайят» и перешедшие на их сторону отряды «Сирийской национальной армии» захватили еще множество сел в Алеппо. В ходе боев артиллерийскому обстрелу подверглась и база турецкой армии в одном из окрестных сел Африна, однако неизвестно, какая именно группировка открыла огонь.
Источники SOHR также сообщают, что после прекращения боевых действий турецкая армия продвинулась в сторону сел Африна, района Джиндерес и города Аль-Баб, на улицах города были замечены танки и боевая техника турецкой армии. Сообщается, что турецкие силы дислоцируются на блокпостах вместе с боевиками «Хайят» на выезде из Африна.
Турецкие источники публикуют новые подробности причин возобновления боевых действий на севере Сирии. Сообщается, что убийство боевиками бригады «Хамза» блогера Мухаммеда Абдуллатифа аль-Ганнум и его беременной жены в Аль-Бабе послужило поводом для вспышки боевых действий между поддерживаемыми Турцией оппозиционными вооруженными формированиями с целью захвата находящихся под контролем конкурирующих группировок территорий. Многочисленные оппозиционные группы, представленные в «Сирийской национальной армии», неоднородны, между ними вспыхивают перманентные конфликты, каждая группировка удерживает под контролем зону влияния и действует на этих территориях по своим законам и правилам. Включая создание блокпостов и осуществление политики поборов и налогов. В настоящее время в качестве союзников выступают ведущие вооруженные формирования «Сирийской национальной армии» - бригада «Хамза», «Сулейман Шах» и «Бригада Султана Мурада». Они воюют против «Аль-Джабха аш-Шамийе» и многотысячной «Джейшул Ислам», взявших под свой контроль Эль-Баб. «Хайят Тахрир аш-Шам» расценил вступление двух последних групп в Эль-Баб как «угрозу для Идлиба» и атаковал Африн с применением танков и другой тяжелой техники.
В свою очередь, радикальные исламистские группировки «Аль-Джебхе аш-Шамийех» и «Джейшул Ислам», формально входящие в состав «Сирийской национальной армии», решительным образом выступают против переговоров Турции с асадовским режимом при посредничестве России. Примирение с Дамаском противоречит их планам и интересам.
В сложившейся ситуации подчеркнутый нейтралитет турецких вооруженных сил во время захвата Африна группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» породил почву для всевозможных спекуляций и домыслов. Однако турецкие военные источники категорически опровергли возможность достижения консенсуса с радикальными исламистскими группировками.
Напомним, что после нормализации отношений Анкары с режимом Асада на севере Сирии вспыхнули массовые протесты. И некоторые вооруженные формирования покинули ряды протурецкой «Сирийской национальной армии».