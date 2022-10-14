Баскетбольная лига Азербайджана: «Нефтчи» вырвал победу у AAAF, Гянджа против Шеки ПРЯМОЙ ЭФИР
Сегодня в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» проходят оставшиеся матчи 1-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В первом матче дня встречались хырдаланская команда AAAF и бакинский «Нефтчи». Игра, прошедшая в упорной борьбе, завершилась со счетом 80:77 в пользу «Нефтчи».
На матче присутствовало достаточно большое число болельщиков, которые весьма активно поддерживали команды. Кстати, вход на матчи – свободный.
Сегодня состоятся еще две игры. В 17:30 начнется встреча «Гянджа» - «Олимпик» (Шеки), а в 20:00 – «Сабах» (Баку) – «Зирвя» (Астара).
Эти игры можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Напомним, в матче открытия, который состоялся в среду, НТД со счетом 77:71 обыграл «Серхедчи».
Восемь команд сыграют в четыре круга. Клубы, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия – до трех побед одной из команд.
В ABL есть лимит на легионеров. На площадке одновременно могут находиться не более трех иностранцев. Это даст возможность молодым азербайджанским баскетболистам получать игровую практику и прогрессировать.