Сегодня в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» проходят оставшиеся матчи 1-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В первом матче дня встречались хырдаланская команда AAAF и бакинский «Нефтчи». Игра, прошедшая в упорной борьбе, завершилась со счетом 80:77 в пользу «Нефтчи».

На матче присутствовало достаточно большое число болельщиков, которые весьма активно поддерживали команды. Кстати, вход на матчи – свободный.

Сегодня состоятся еще две игры. В 17:30 начнется встреча «Гянджа» - «Олимпик» (Шеки), а в 20:00 – «Сабах» (Баку) – «Зирвя» (Астара).

Эти игры можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.