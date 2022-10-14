Футбольный турнир: Ахмедлы и Сураханы громят соперников
На детском футбольном турнире среди команд сел и поселков Баку начались матчи 2-го тура.
Результаты состоявшихся сегодня игр: Йени Сураханы – Бюльбюля – 9:0, Говсаны – Амирджан – 3:0, Ахмедлы – Кешля – 15:1, Гала – Зиря – 3:1, Тюркян – Шаган – 3:4, Мардакян – Шювялан – 3:0, Бина – Бузовна – 8:3, Гюнешли – Гарачухур – 3:0.
Напомним, 32 команды, состоящие из детей 2010-11-х годов рождения, поделены на восемь групп. Турнир завершится 13 ноября.
Соревнование организовано Министерством молодежи и спорта, Bakı Abadlıq Xidməti и АФФА.