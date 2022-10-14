Лукашенко назвал Зеленского несамостоятельным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «запретили» вести переговоры по Украине, он «несамостоятелен», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.

«Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать... Где-то прав - не прав. Обвинять друг друга... Не тот путь», - сказал Лукашенко.

Он призвал остановить конфликт, в котором «тысячи людей каждый день гибнут».