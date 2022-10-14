Российские военные убили дирижера из Херсона за отказ от сотрудничества
Военные РФ убили главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко за отказ от сотрудничества с российскими властями, пишут украинские СМИ.
Его застрелили в собственном доме после того, как он отказался участвовать в праздничном концерте по случаю Международного дня музыки 1 октября. Об убийстве стало известно 14 октября.
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