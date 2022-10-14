Путин разрешил вывозить инвалюту

Президент России Владимир Путин дал полномочия российскому Центробанку выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в размере свыше 10 тыс. долларов. Указ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.

Вывоз валюты свыше 10 тыс. долларов был запрещен последние несколько месяцев. Помимо этого, Путин вывел из-под экономических специальных мер ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития БРИКС. Ограничения были наложены для стабилизации российской экономики после введения западных санкций.