Шольц хочет реформировать Евросоюз и убрать единогласие

Европейский союз необходимо реформировать и постепенно отменить принцип единогласия при принятии решений во внешней и налоговой политике, а также в других сферах. С таким предложением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на Конгрессе Партии европейских социалистов, пишут зарубежные СМИ.

"Я четко говорю: если геополитическая Европа - это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов - это победа, а не потеря суверенитета. Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - утверждал Шольц.