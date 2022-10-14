Шольц хочет реформировать Евросоюз и убрать единогласие
Европейский союз необходимо реформировать и постепенно отменить принцип единогласия при принятии решений во внешней и налоговой политике, а также в других сферах. С таким предложением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на Конгрессе Партии европейских социалистов, пишут зарубежные СМИ.
"Я четко говорю: если геополитическая Европа - это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов - это победа, а не потеря суверенитета. Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - утверждал Шольц.
По его мнению, отказ от принципа единогласия поможет небольшим европейским государствам быть услышанными. Помимо этого, Олаф Шольц выступил за большую автономию, включая военную независимость для Евросоюза. Канцлер призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году и настоящей штаб-квартиры Евросоюза для европейских вооруженных сил.
Канцлер призвал членов Евросоюза урегулировать конфликты в финансовой и миграционной политике. В частности, по мнению Шольца, необходимо принять меры для сокращения нелегальной миграции и одновременно обеспечить приток квалифицированных рабочих из-за рубежа.