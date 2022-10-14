Орбан: Венгрии нужна армия, чтобы гарантировать мир
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что стране нужна «армия сдерживающей силы», поскольку «необходимо готовиться к затяжной войне в условиях санкций, которые ослабляют экономику Европы», пишут зарубежные СМИ.
Венграм «нужна армия, готовая наносить удары, способная гарантировать мир», заявил Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев, добавив, что страна серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!