В Госдуме предложили Турции не поддерживать Украину

Главным условием строительства газового хаба в Турции может быть прекращение поставок «Байрактаров» и другого вооружения на Украину. Об этом заявил зампред комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин, пишут российские СМИ.

«Выгоду (от строительства газового хаба - ред.) будет получать уже не Германия, а Турция, и это будет нашим большим подарком. С учетом этого было бы интересно узнать, что мы получим взамен. По крайней мере, есть надежда, что турецкую технику («Байрактары» и не только) мы больше не увидим в украинской армии. Это должно быть начальным условием любых переговоров», - сказал он журналистам.