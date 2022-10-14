Лидер сепаратистов обсуждает с Пашиняном контакты с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял так называемую делегацию карабахских сепаратистов во главе с Араиком Арутюняном, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что главной темой разговора стали «контакты с Азербайджаном».

Ранее сегодня с сепаратистами встретился глава МИД Армении Арарат Мирзоян. На этой встрече, как пишут армянские СМИ, Мирзоян «представил ход продолжающихся дискуссий по нормализации отношений с Азербайджаном».