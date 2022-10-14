Россияне в Норвегии запускали дроны над стратегическими объектами

В Норвегии задержали двух граждан России, которые запускали дроны над нефтегазовой и военной инфраструктурой страны. Мужчины действовали в разных местах и не знали друг друга, пишет Deutsche Welle.

14 октября суд Норвегии постановил задержать 50-летнего россиянина под стражей на две недели, поскольку он признался,что управлял беспилотниками над потенциально критически важной энергетической инфраструктурой. В его чемодане нашли два российских паспорта и один израильский. А на флэшках таможенники обнаружили четыре терабайта данных, некоторые из которых были зашифрованы.

Все это было изъято у мужчины во время плановой проверки на пограничном переходе в Стурскуге, единственном пограничном переходе между Норвегией, членом НАТО, и Россией. Властям задержанный сказал, что он турист.

Несколько позднее был задержан еще один гражданин России, запускавший беспилотник над военным объектом в норвежском городе Тромсё, сообщило местное издание nrk.no. Полиция изъяла у задержанного большое количество фототехники, в том числе дрон и несколько карт памяти.