Медведев: Ясно, почему Макрон говорит о любви к Армении
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва дестабилизирует ситуацию на Южном Кавказе, пишут российские СМИ.
«Он с горячностью рассказывает, как сильно Франция любит Армению. Тут расчет на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен. Пытается выглядеть мудрым и благородным. Давайте, однако, вспомним, как в течение больше чем полувека, с конца 1960-х годов, Франция вела себя в своих бывших колониях. Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За все то «разделяй и властвуй» в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов», - написал Медведев.