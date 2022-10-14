НАТО начнет ядерные учения рядом с Россией

НАТО проведет двухнедельные ядерные учения «Steadfast Noon» по ядерному сдерживанию всего в 1000 км от российских границ. Они начнутся 17 октября и завершатся 30 октября, сообщил альянс на своем сайте.

Отмечается, что мероприятие не связано с войной в Украине и было запланировано еще до ее начала. Также альянс не планирует использовать боевые заряды. «Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В учениях задействуют 60 самолетов различных типов из 14 стран блока. Помимо этого, альянс задействует истребители четвертого и пятого поколений, способные нести ядерные боеголовки, а также стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов B-52. Полеты будут проходить над Бельгией, Северным морем и Великобританией.