В России делают бизнес на мобилизации

Частный университет «Синергия» в Москве продавал липовые справки о подтверждении учебы для мужчин, которые хотели уклониться от мобилизации. Сейчас прокуратура города и полиция проводят проверку, пишет Moscow Times.

Правоохранители выявили «свыше 800 фактов фиктивного приема в вуз с целью уклонения от мобилизации». «За выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей», - сказали журналистам. Документ позволял получить отсрочку от мобилизации.

В отношении некоторых сотрудников университета возбудили уголовные дела о крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК). Они могут отправиться в тюрьму на срок до 6 лет. Сейчас следователи устанавливают точное число преступных фактов и причастных к ним лиц. Также выясняют, кому были выданы такие справки.