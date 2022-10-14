Израиль предложил помощь Турции

️Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил соболезнования Турции в связи с гибелью более 40 человек из-за взрыва на угольной шахте в провинции Бартын и заявил о готовности оказать стране необходимую помощь. Сообщение израильский премьер опубликовал в своем Twitter.

"Израиль вместе с Турцией после ужасной трагедии в провинции Бартын. Я передал министру иностранных дел (Турции - ред.) Мевлюту Чавушоглу наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он.

"Я также предложил содействие Израиля в это сложное время", - добавил премьер.