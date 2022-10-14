Россия больше не может чинить военную технику

Из-за санкций Россия больше не может производить и обслуживать вооружение, которое необходимо для войны в Украине. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейомо, пишет Moscow Times.

«Мы не только смогли возложить расходы на Кремль за его действия, но и наши экономические ограничения, наложенные на российский военно-промышленный комплекс, оказали прямое влияние на поле боя», - сказал он.

По словам экспертов, военно-промышленный комплекс России нуждается в микроэлектронике и других технических компонентах. Многие их них не поставляются в Россию из-за санкций. Сообщается, что российские власти сильно обеспокоены этим. Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены остановить производство из-за нехватки критически важных зарубежных компонентов. Названия компаний не уточняются.