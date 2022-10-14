Байрамов и Абдоллахиан провели телефонный разговор

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его иранским коллегой Хоссейном Абдоллахианом, сообщили в МИД Азербайджана.

В продолжение встречи лидеров двух стран, состоявшейся в Астане, министры обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Байрамов и Абдоллахиан также обсудили текущую ситуацию в регионе.

В ходе телефонного разговора были обсуждены сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в МИД.