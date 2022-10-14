США не отказываются от Украины

Соединенные Штаты и союзники продолжат оказывать военную помощь Украине "столько, сколько нужно". Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в своем Twitter.

"Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами", - написал он.

Сообщение сделано на фоне новостей о том, что Соединенные Штаты близки к исчерпанию возможностей военной помощи Киеву.