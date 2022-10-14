Зеленский рассказал о потерях россиян

Общие безвозвратные потери российской армии приближаются к 65 тысячам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам, пишут украинские СМИ.

"Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. Ну а гражданам России, которые не хотят участвовать в этой преступной войне, напомню: все, кто сдаются в украинский плен, сохраняют свою жизнь", - сказал он.