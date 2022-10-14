Маск принял решение по финансированию Starlink в Украине

Американский миллиардер Илон Маск в своем твиттере сообщил, что продолжит финансировать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине.

«Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», - написал Маск.

Ранее компания Маска SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине. Сам миллиардер заявлял, что Россия пытается уничтожить систему спутникового интернета Starlink в стране.