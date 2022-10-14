Подземные парковки в Москве начали готовить как бомбоубежища, пишут российские СМИ.

Сообщается, что в одном из жилых комплексов российской столицы появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». Жильцов просят освободить парковки от личных вещей и машин до 18 октября, так как они будут «приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны».

В объявлении говорится, что соответствующее решение принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова.