В воинской части в Белгороде открыли стрельбу, десятки погибших

Неизвестный открыл стрельбу по людям в воинской части в Белгородской области, пишут российские телеграм-каналы.

Сообщается о погибших и раненых.

Предположительно, инцидент произошел в 138-м мотострелковом батальоне, который проходил учения в области.

По данным одного из телеграм-каналов, речь может идти о 22 убитых и 16 раненых. При этом стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал.