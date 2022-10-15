Вечером 15 октября в тюрьме для политзаключенных Эвин в Тегеране начался пожар, из тюрьмы слышны звуки стрельбы, сообщает Reuters со ссылкой на местные источники.

В интернете распространились видео, на которых видно, как дым поднимается из тюрьмы, раздаются выстрелы и слышны сигналы тревоги.

«Семьи заключенных собрались перед главным входом в тюрьму Эвин. Вижу огонь и дым. Много спецназа. Машины скорой помощи тоже здесь», - описал ситуацию очевидец.

Официальные власти пока не выступили с заявлениями.