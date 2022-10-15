Московский метрополитен готовят как бомбоубежище

13 октября сотрудникам московского метрополитена была направлена инструкция под названием «Поражающие факторы источников ЧС, характерных для метрополитена и города Москвы, а также оружия массового поражения и других видов оружия», написал известный российский журналист, публицист Александр Невзоров в своем телеграм-канале.

По его словам, в инструкции содержатся такие термины, как «зоны поражения» различного оружия массового поражения, а также множество инструкций по действию с гражданами в период применения данного оружия.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых комплексов Москвы появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». Жильцов просят освободить парковки от личных вещей и машин до 18 октября, так как они будут «приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны».