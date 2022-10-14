Подоляк Маску: Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал

В Офисе президента Украины отреагировали на решение Илона Маска возобновить поддержку Starlink для Украины.

«Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал… Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит», - написал советник главы ОП Михаил Подоляк Маску в твиттере.

Ранее Маск в своем твиттере сообщил, что продолжит финансировать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине.