Мэр Будапешта призвал отказаться от российского газа

Дешевого российского газа не существует, написал мэр Будапешта Гергей Корачонь на своей странице в Facebook.

«Дешевый российский газ – это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! Если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги. Венгрия должна перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, нужно выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости», - написал Корачонь.