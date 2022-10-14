Си Цзиньпин допустил силовой вариант присоединения Тайваня

"Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы", - сказал китайский лидер.

Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не отказывается от силового варианта решения вопроса. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань.

"В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства", - сказал он.

Китайский лидер отметил, что КНР продемонстрировала твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

Си Цзиньпин также отметил, что "национальное воссоединение обязательно будет осуществлено".

Китай выступает решительно против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства в этот вопрос, заявил председатель КНР. "Китай выступает решительно против сепаратистских действий, нацеленных на независимость Тайваня, выступает решительно против вмешательства внешних сил", - сказал он.

Власти КНР сохраняют за собой право принять все необходимые меры по тайваньскому вопросу, которые будут направлены против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова, отметил Си Цзиньпин. "Сохраняем [за собой] вариант принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", а также против сепаратистской деятельности", - сказал он.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что эти меры никоим образом не будут направлены против большинства тайваньских соотечественников.