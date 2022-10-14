Министерство иностранных дел КНР обращается к своим гражданам, которые находятся в Украине, с призывом немедленно уехать из страны, передает издание Global Times в Twitter.

Посольство Китая в Украине предоставит помощь в организации переезда, который власти называют эвакуацией. Также китайцев просят не откладывать выезд из страны.

Как отмечает американская аналитическая группа Open Source Intelligence Monitor, призыв покинуть Украину китайское внешнеполитическое ведомство мотивирует «серьезной ситуацией в безопасности».