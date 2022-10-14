Несколько торговых объектов горели в Баку
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на нескольких торговых объектах в Хатаинском районе Баку, вблизи Зыхского шоссе.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и силы Службы спасения особого риска. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны министерства.
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