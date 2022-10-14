Война в Украине с приближением зимы вновь разразилась и балансирует на пути к непредсказуемой новой фазе. Об этом говорится в анализе экспертов CNN, выдержки из которого приводят украинские СМИ.

"Это уже третья, четвертая, возможно, пятая война, за которой мы наблюдаем", – отметил Кейр Джайлз, старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии.

За натиском российских ракет последовали устойчивые успехи ВС Украины и мощный взрыв на Крымском мосту. Он ударил по психике россиян и дал Украине значительный стратегический импульс, считают эксперты.

По их словам, с приближением холодных месяцев, которые, вероятно, приведут к замедлению наземных боев, следующие недели войны будут иметь решающее значение. А россияне попытаются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы. "То, что казалось отдаленной перспективой чего-либо, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало гораздо более правдоподобным", – заявил Джайлз.

Эксперты предполагают, что на фоне последних событий "реакция России, вероятно, будет еще более обостряться".

Аналитики пришли к выводу, что успешное наступление ВСУ изменило ход войны и опровергло предположение, выдвинутое прошлым летом на Западе и в России, что, хотя Украина и может стойко защищать территорию, у нее нет возможности захватить ее.