Адмирал НАТО и посол Китая поспорили из-за войны в Украине

На ежегодной Ассамблее «Арктический круг» между главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром и послом Китая в Исландии Хэ Рулонг произошла словесная перепалка из-за войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, Бауэр сказал, что Китай «не разделяет наши ценности и подрывает международный порядок, основанный на правилах». Китайский посол выступил из зала и заявил: «Адмирал, с должным уважением, ваша речь и замечания преисполнены высокомерия».

Бауэр ответил: «У меня к вам вопрос, потому что вы делаете акцент на принципе суверенитета и важности международно признанных границ в мире. Я прав, не так ли? Да. Так почему же тогда получается, что Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину?».

Хэ Рулонг ответил, что китайский взгляд на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу и миру необходимо «понять первопричину», а также назвал Китай «миротворцем в мире».