Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию городской администрации Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, утверждает «мэр» города Алексей Кулемзин.

«Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка", - написал Кулемзин.

Он также позднее отметил, что здание очень сильно повреждено. "Прямое попадание, тяжелое. Принимаются необходимые меры. Здание повреждено очень сильно", - сказал он.

Кулемзин также добавил, что пострадавших при обстреле контузило.