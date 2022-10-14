Украинская ракета разнесла «администрацию» Донецка фото; видео; обновлено
Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию городской администрации Донецка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, утверждает «мэр» города Алексей Кулемзин.
«Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка", - написал Кулемзин.
Он также позднее отметил, что здание очень сильно повреждено. "Прямое попадание, тяжелое. Принимаются необходимые меры. Здание повреждено очень сильно", - сказал он.
Кулемзин также добавил, что пострадавших при обстреле контузило.
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Назначенные Россией «власти» заявили о «прямом попадании» в здание «администрации» Донецка в воскресенье, 16 октября. Возле него начался пожар.
«Глава администрации» Алексей Кулемзин заявил, что сгорели три автомобиля, в самом здании выбиты стекла в окнах.
О пострадавших Кулемзин ничего не сообщил. Он опубликовал видео и фото, на которых видны разрушения внутри мэрии. Украинская сторона удар пока не комментировала.